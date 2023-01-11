Спасатели США обратились к владельцам iPhone

Американские спасатели массово жалуются на новую функцию iPhone 14, позволяющую вызвать помощь в случае автомобильной аварии - смартфоны слишком часто выдают ложные срабатывания. Об этом сообщает портал Gadget Tendency, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявил шериф округа Кук, штат Миннесота, Пэт Элиасен, в 2022 году только на его диспетчерский центр пришлось около 700 ложных вызовов, совершенных с помощью новой функции iPhone. Чаще всего это происходит во время катания на горных лыжах и иной экстремальной активности - смартфон "думает", что владелец попал в аварию, и вызывает спасателей. Местные власти призвали пользователей iPhone 14 отключать функцию оповещения о ДТП перед занятием активными видами спорта, чтобы снять нагрузку со спасателей, которые вынуждены реагировать на ложные вызовы.

Функция Crash Detection появилась в актуальной линейке iPhone 14 - она призвана оповещать экстренные службы об автомобильных авариях, если зафиксирует перегрузку акселерометра и иных датчиков внутри смартфона. Сообщение в службу спасения отправится в течение 20 секунд после фиксации ДТП, если пользователь не отменит отправку.