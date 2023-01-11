В Twitter появится новая функция

Компания Twitter работает над функцией, которая получила название Coins [рус. "Монеты"], которая позволит пользователям финансово поддерживать любимых авторов на платформе. Об этом сообщает портал Mashable со ссылкой на хакера Джейн Манчун Вонг, которая уже видела работающий прототип услуги, передает Day.Az.

"Coins позволяет поддержать авторов, создающих классный контент. Неиспользованные монеты останутся на вашем лицевом счету", - гласит страница, на которой можно будет купить внутреннюю валюту. Ее скриншот был опубликован в Twitter-аккаунте Вонг.

Также хакер поделилась списком всех "наград", которые может получить владелец аккаунта. Самая базовая награда эквивалентна одной монете, а "золотая" награда - 5 тыс. монет. Сообщается, что полученные от подписчиков средства можно будет потратить на премиум-аккаунт Reddit, а также вывести с платформы, но только тогда, когда баланс на счету превысит $50.