Microsoft добавила в Xbox «экологичный» режим работы

В рамках стратегии по достижению отрицательного уровня углеродных выбросов корпорация Microsoft добавила в консоли Xbox Series X и S режим Shutdown, в котором устройства потребляют до 20 раз меньше электроэнергии. Об этом сообщает издание DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Shutdown уже можно включить на консолях вручную. Позже Microsoft планирует сделать его режимом работы по умолчанию.

Shutdown является аналогом "спящего" режима, который отличается значительным снижением электропотребления. Экономия достигается за счет особенных механизмов скачивания и установки обновлений в фоне.

В Microsoft уверяют, что использование новой функции на двух консолях в течение года позволяет сократить объем выброса углерода, сопоставимого с объемом, на переработку которого у одного дерева уходит 10 лет.

Microsoft начнет включать режим Shutdown на консолях по умолчанию с 12 января 2023 года. Первым изменение заметят участники программы бета-тестирования. В дальнейшем IT-гигант распространит новую практику на всех пользователей. Также Microsoft заявила, что работает над внедрением функции в консоли серии Xbox One.