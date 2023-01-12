Google обвинили в нарушении закона Германии

Федеральное ведомство по картелям Германии выдвинуло обвинение Google за нарушение закона о цифровой конкуренции. О заявлении одного из основных антимонопольных немецких органов написал The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В заявлении ведомства сказано, что в настоящее время пользователям не предоставляется достаточный выбор в отношении того, согласны ли они и в какой степени на далеко идущую обработку своих данных между службами. Тем самым компания нарушает немецкий закон о цифровой конкуренции, принятый в 2021 году, сообщает издание.

Представитель Google в ответном заявлении сообщил, что компания продолжит конструктивное взаимодействие с немецким регулирующим органом, чтобы попытаться решить проблемы.

"Люди ожидают, что мы будем вести наш бизнес ответственно - поддерживая продукты, которые ставят приоритет пользователей на первое место и постоянно обновляя условия предоставления наших услуг, чтобы соответствовать ожиданиям регулирующих органов", - добавил представитель.

Федеральное управление по борьбе с картелями страны планирует добиться того, чтобы компания предоставляла пользователям более конкретный и четкий контроль над тем, в какой степени их данные объединяются из различных сервисов, добавляет автор статьи.