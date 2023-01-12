Стало известно о возможной продаже никнеймов пользователям в Twitter
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Социальная сеть Twitter рассматривает возможность запуска продаж пользователям псевдонимов для названия их учетных записей. Об этом стало известно газете The New York Times (NYT) от источников, близких к компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, в компании начали обсуждать возможность проведения онлайн-аукционов, на которых люди смогут претендовать на определенные никнеймы. Этот шаг должен помочь увеличить доходы Twitter.

Отмечается, что разговоры о продаже пользователям соцсети псевдонимов ведутся в компании с декабря.

Собеседники газеты добавили, что пока остается неясным, будет ли Twitter развивать идею с аукционами и затронет ли это все имена пользователей или только часть.