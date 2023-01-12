Геймеры со всего мира выбрали лучшие видеоигры 2022 года
Агрегатор пользовательских и журналистских оценок Metacritic опубликовал рейтинг из 15 лучших видеоигр 2022 года, который составили посетители сайта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Первое место заняла игра God of War: Ragnarok, за которую проголосовали 2,6 тыс. пользователей. На втором месте с большим отрывом расположилась Elden Ring - совместный проект Хидэтаки Миядзаки и Джорджа Р. Р. Мартина набрал 1,8 тыс. очков. Тройку лидеров замкнула Horizon Forbidden West, получившая около 588 голосов. В топ-5 также вошли игра про приключения кота Stray (329 голосов) и новая jRPG для Nintendo Switch - Xenoblade Chronicles 3 (251 голос).
Редакция Metacritic обратила внимание на то, что три из пяти проектов главной пятерки являются эксклюзивами консолей Sony. Один проект - эксклюзив Nintendo. Первый же консольный эксклюзив Xbox - Vampire Survivors - расположился только на 11-м месте со 141 баллом.
Полный список из 15 лучших игр по версии пользователей Metacritic:
- God of War: Ragnarok - 2 580 голосов;
- Elden Ring - 1 788 голосов;
- Horizon Forbidden West - 588 голосов;
- Stray - 329 голосов;
- Xenoblade Chronicles 3 - 251 голос;
- A Plague Tale: Requiem - 247 голосов;
- Kirby And The Forgotten Land - 193 голоса;
- Tunic - 183 голоса;
- Sifu - 174 голоса;
- Ремейк The Last of Us Part 1 - 158 голосов;
- Vampire Survivors - 141 голос;
- Pokemon Legends: Arceus - 141 голос;
- Sonic Frontiers - 137 голосов;
- Bayonetta 3 - 131 голос;
- Neon White - 124 голоса.
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