Apple откажется от физических кнопок в iPhone 15

Известный инсайдер и аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо подтвердил информацию о том, что iPhone 15 Pro и Pro Max получат сенсорные кнопки управления громкостью и питанием вместо физических. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что впервые о грядущей инновации Куо сообщил еще в октябре 2022 года. Однако, тогда достоверность этой информации была на уровне слухов, а теперь является точной. Якобы, Куо подтвердили планы Apple партнеры компании в производственной цепочке iPhone.

По данным аналитика TF International Securities, новые сенсорные кнопки будут выполнены с использованием технологии Taptic Engine, которая при помощи вибрации имитирует нажатие на настоящие клавиши. Ранее вибрация Taptic Engine использовалась в сенсорном аналоге кнопки Home в iPhone 7 и iPhone 8.

Куо также отметил, что главным бенефициаром нового решения Apple станет американская компания Cirrus Logic, которая является единственным поставщиком компонентов для изготовления кнопок типа Taptic Engine. По словам инсайдера, в скором времени Cirrus Logic может получить заказ от Apple на огромную сумму денег.

В заключение Куо добавил, что, если сенсорные кнопки iPhone 15 понравятся потребителям, то многие производители Android-смартфонов быстро адаптируют аналоги Taptic Engine для своих устройств.