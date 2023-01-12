Sony представила новые модели культового плеера Walkman

Японская технологическая корпорация Sony представила три новые модели плееров Walkman - ZX707, NW-A307 и NW-A306. Об этом сообщает издание Tech New Space, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главной особенностью модели из 700-й серии стал 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 720 пикселей. Также новинка может похвастаться наличием проверенного временем аудиопроцессора S-Master HX, который снижает уровень искажений сигнала. Устройство работает под управлением Android 12, что позволяет ему воспроизводить музыку стандарта Hi-Res Audio Wireless со стриминговых сервисов в онлайн-режиме.

Walkman ZX707 весит примерно 230 граммов и имеет габариты 132х72,5х17 мм. От одного заряда аккумулятора плеер может проработать до 25 часов.

Модели NW-A307 и NW-A306 отличаются от ZX707 меньшей диагональю экрана (3,6 дюйма) и весом (113 граммов), но большей автономностью (32 часа от одного заряда). Друг от друга NW-A307 и NW-A306 отличаются объемом встроенной памяти: у старшей модели ее 64 ГБ, а у младшей - 32 ГБ.

Обе новинки поступят в продажу до конца января 2023 года. В зависимости от модификации покупка плеера Walkman обойдется в $250-700.