Apple будет подробно отчитываться об удалении приложений из App Store

Инвесторы обязали Apple публиковать более подробные отчеты о причинах удаления тех или иных приложений из App Store. Об этом сообщает издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На текущий момент Apple ежегодно публикует отчеты, в которых указывает только количество запросов от властей разных стран на удаление различных утилит из App Store. Инвесторы утверждают, что подобные документы являются крайне скупыми на информацию, что не позволяет в полной мере анализировать деятельность корпорации.

Financial Times утверждает, что недавно между Apple и инвесторами был достигнут компромисс. Корпорация пообещала включать в свои отчеты юридические обоснования к удалению программ, названия стран, власти которых затребовали удаление, и категории приложений. Кроме того, Apple согласилась обозначить число утилит, которые были изъяты из App Store по причине нарушения правил платформы разработчиками.

По данным Financial Times, инвесторы также просили Apple начать публиковать информацию о причинах удаления каждого приложения, но IT-корпорация отказалась идти на эту уступку.