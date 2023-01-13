Франция оштрафовала TikTok на €5 млн

Национальная комиссия по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) Франции оштрафовала социальную сеть TikTok на сумму €5 млн за отсутствие на ее веб-сайте возможности отказа от предоставления пользователями своих данных через файлы cookie (небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя).

Об этом в четверг сообщило агентство AFP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с измененными в 2020 году правилами национальной комиссии, веб-сайтам необходимо предоставить своим пользователям возможность беспрепятственно отказаться от передачи данных через файлы cookie. В заявлении комиссии, которое приводит AFP, указывается, что усложнение данной процедуры на самом деле побуждает пользователей нажать на кнопку "Принять все cookie".

Социальная сеть TikTok в ответ на запрос AFP опроверг эти обвинения, отметив, что "выводы касаются предыдущих действий", которые были изменены в прошлом году, в частности была введена "возможность отказа от необязательных файлов cookie и предоставлена дополнительная информация о целях использования определенных файлов".

TikTok, принадлежащий китайскому технологическому гиганту ByteDance, является последней иностранной компанией, зарегистрированной в реестре CNIL в рамках проверок, начатых весной 2021 года.

В декабре 2022 года французский регулятор также оштрафовал ирландский офис американской компании Microsoft на €60 млн по аналогичной причине. Запрос комиссии в Microsoft об упрощении процедуры отказа от файлов cookie не привел к изменению ситуации, вследствие чего и был наложен соответствующий штраф.