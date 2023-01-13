Китай ввел в эксплуатацию первое в мире беспилотное исследовательское судно

Китай ввел в эксплуатацию первое в мире беспилотное научно-исследовательское судно "Чжухайюнь". Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации телеканала, на судне есть система автономной навигации, технология дистанционного управления. Все основные системы, включая энергетическую и двигательную, разработаны в КНР.

Длина судна составляет 88,5 метров, ширина - 14 метров и расчетная высота борта 6,1 метра. Оно способно развивать скорость в 18 узлов, в экономичном режиме - 13 узлов.

Сообщается, что судно можно использовать для различных задач по исследованию океана, включая океанографическую съемку, заниматься картографией, забором проб и патрулированием.