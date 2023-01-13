Google и Nvidia озабочены покупкой Activision Blizzard компанией Microsoft

Компании Google и Nvidia выразили обеспокоенность касательно сделки по приобретению Activision Blizzard компанией Microsoft. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az.

Известно, что Google и Nvidia поделились своими опасениями с Федеральной торговой комиссией (FTC) США, заявив о том, что Microsoft может получить "несправедливое преимущество" на рынке игр после покупки. Таким образом два IT-гиганта поддержали Sony, которая ранее выступала с похожими заявлениями.

FTC пытается заблокировать сделку по покупке Activision Blizzard с конца прошлого года, указывая на то, что поглощение помешает развитию конкуренции в индустрии. Ожидается, что сделка, общая сумма которой оценивается в $69 млрд, может быть закрыта в июне 2023 года, если ее одобрят все уполномоченные регуляторы.

Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard в начале 2022 года. По результатам сделки Microsoft получит в собственность такие игровые франшизы, как Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro, Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch и Candy Crush.