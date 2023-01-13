Китай вывел на орбиту три спутника

Китай успешно вывел на околоземную орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли.

Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ракету-носитель "Чанчжэн-2D" (CZ-2D, Long March-2D) со спутником "Яогань-37" и двумя аппаратами серии "Шиянь-22" запустили в 15:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.

Запущенные спутники будут использовать для испытания новых технологий на орбите, исследования земельных ресурсов, предотвращения стихийных бедствий и борьбы с их последствиями.