Galaxy S23 Ultra и Galaxy S23 Plus со всех сторон и во всех цветах

Обычный Galaxy S23 выглядит точно так же, как Galaxy S23 Plus, только будет компактнее. 13 января нидерландский ресурс представил более качественные и информативные изображения Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новые флагманы Samsung показаны не только во всех цветах, но ещё и с разных сторон. По этом картинкам легко оценить отличия между средней и топовой моделями линейки. Впрочем, если не касаться формы и экрана (у Galaxy S23 Ultra он загибается на боковины), различий не так-то и много. Хорошо видно, что металлическая боковая рамка выкрашена в цвет тыльной панели и в Galaxy S23 Plus, и в Galaxy S23 Ultra.

Официальная премьера телефонов, напомним, состоится 1 февраля, но в США уже принимают предзаказы. Новые флагманы Samsung получат SoC Snapdragon 8 Gen 2 и новые сенсоры камер - это из глобальных отличий. Но небольших новшеств может быть даже больше.