Япония намерена купить американские ракеты Tomahawk

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на состоявшейся в пятницу в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом лично передал ему намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Япония и США находятся в беспрецедентно суровой и сложной обстановке в сфере безопасности", - приводит агентство слова Кисиды. Глава японского правительства также подчеркнул неотложность решения вопроса с приобретением ракет Tomahawk.

Японское правительство 16 декабря утвердило новую стратегию нацбезопасности, которая является основополагающим документом оборонной политики страны. В частности, в ней прописано право наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там четко указано, что нанесение превентивных ударов по территории предполагаемого противника не допускается.

В стратегии также прописано увеличение оборонных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП, по образцу НАТО. В рамках развития контратакующих возможностей Япония планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет Type 12 и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.