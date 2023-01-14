Япония и США подписали соглашение о расширении сотрудничества в космосе

Руководители внешнеполитических ведомств Японии и США подписали соглашение о расширении взаимодействия в сфере освоения космоса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что договор был заключен в штаб-квартире Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, рамочное соглашение выведет сотрудничество между двумя странами на новый уровень, активизировав научно-техническое взаимодействие в космической сфере, в области исследования Луны и климата.