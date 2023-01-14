Пользователи ПК начали скачивать вирусы вместо драйверов

В поисковике Google начал отображаться вредоносный веб-сайт, на котором якобы можно скачать драйверы для видеокарт AMD Radeon. Как сообщает PCWorld, для перехода на опасный ресурс достаточно нажать на самую первую ссылку по запросу "драйвер AMD".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что сайт появился первым в выдаче, так как является рекламным блоком, расположенным над результатами поисковой выдачи. Блок помечен как реклама достаточно незаметно, поэтому новый неопытный владелец видеокарты AMD Radeon в поиске драйверов может загрузить вирус или другое вредоносное ПО.

По словам журналистов, проблема усугубляется тем, что рекламные блоки меняют свое положение. Это усложняет их идентификацию и поиск создателей фейковых ресурсов. Хакеры и мошенники регулярно используют текстовую рекламу, чтобы получать доступ к компьютерам и личным данным людей.

Журналисты констатировали, что корпорация Google должна быть способна лучше защитить своих пользователей. В настоящее время единственный способ борьбы с опасными ссылками из результатов поиска - сообщить о них в службу поддержки.