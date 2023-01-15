Билл Гейтс отказался покупать новый iPhone

Основатель Microsoft Билл Гейтс подтвердил, что все еще отказываться переходить на смартфоны iPhone от Apple и намерен и дальше пользоваться мобильными гаджетами на операционной системе Android, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователь Reddit с ником 1oarecare спросил миллиардера, какой у него смартфон для ежедневных поездок. "Я достаточно часто играюсь с iPhone, но привык к Android. Некоторые производители гаджетов с Android предварительно устанавливают программное обеспечение Microsoft таким образом, чтобы мне было проще", - добавил он.