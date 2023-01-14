Айтишники перестали считать Meta и Apple лучшими местами для работы

Две ведущие технологические компании Meta и Apple впервые за последние 10 лет не попали в список 10 лучших мест для работы в США, составленный аналитической фирмой Glassdoor.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что годом ранее обе IT-компании оказались в середине списка. Рейтинг составляется на основе отзывов айтишников и других специалистов технологической индустрии, которые являются сотрудниками компаний со штатом не менее 1 тыс. человек.

По мнению аналитика Glassdoor, рейтинг свидетельствует об изменении взглядов многих сотрудников на экономические перспективы техногигантов.

"Этот список особенно полезен, потому что в нем мы учитываем, как сотрудники воспринимают положение дел их работодателей. Для людей становится как никогда важно понимать реальное состояние компании", - отметил специалист.

Тем не менее, некоторые другие технологические компании по-прежнему присутствуют в рейтинге. Корпорации, такие как Microsoft и Google, вошли в топ-20.