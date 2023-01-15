Twitter начал предлагать компаниям бесплатную рекламу

Руководство соцсети Twitter начало предлагать рекламодателям компенсацию рекламных расходов на сумму до $250 тыс., об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В соответствии с письмами, до 28 февраля на размещение рекламы на платформе должны потратить $500 тыс.

Как рассказали газете рекламодатели, деньги могут использовать для покупки продвигаемых твитов во время Суперкубка NFL - ежегодной финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, которая считается важнейшим периодом продаж рекламы.

В 2022 году, согласно исследованию Sensor Tower, 75 из 100 крупных брендов (в том числе фармацевтическая компания Pfizer, авиакомпания United Airlines Holdings Inc., а также автопроизводители General Motors Co. и Volkswagen AG) не стали размещать рекламу в соцсети предпринимателя Илона Маска.