В сеть слили подробные изображения неанонсированных флагманов Samsung

Популярный инсайдер Эван Бласс, который выступает в Twitter под ником evleaks, опубликовал в своем закрытом профиле качественные рендеры флагманов Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Благодаря публикации инсайдера можно убедиться в том, что экстерьеры моделей Galaxy S23 и S23 Plus полностью идентичны. Устройства будут отличаться только диагональю экранов. В свою очередь версия S23 Ultra, скорее всего, получит матрицу такого же размера, как у S23 Plus, но со скругленными краями и острыми углами.

Опубликованные Блассом рендеры также позволяют понять, что все три модели новых флагманов Samsung получат одинаковые цвета корпуса: черный, лавандовый, бежевый и хаки. На рендерах, посвященных Galaxy S23 Ultra, можно увидеть, что новинка будет поставляться в комплекте с фирменным стилусом.

Более подробная информация о новых устройствах Samsung появится после презентации Galaxy unpacked, которая пройдет уже 1 февраля 2023 года в США.