В сети появились первые подробности о флагмане Xiaomi 14

Флагман Xiaomi 14 получит поддержку зарядных устройств мощностью как минимум 90 Вт. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Digital Chat Station обнаружил, что компания Xiaomi сертифицировала в Китае зарядное устройство MDY-14-EC. Обычно подобное обозначение получают комплектные зарядные устройства флагманов Xiaomi. Цифра указывает на модель смартфона. Например, Xiaomi 12 комплектовался блоком питания MDY-12-Ex. Позже это же устройство прилагалось и к Xiaomi 13.

Digital Chat Station также сообщил, что MDY-14-EC получит характеристики 20 В/4,5 А. Следовательно, выходная мощность новой зарядки составит 90 Вт. Для сравнения: Xiaomi 12 и 13 комплектовались блоком питания мощностью 67 Вт.

Ожидается, что Xiaomi 14 будет представлен и поступит в продажу в конце 2023 года. На текущий момент актуальными флагманами являются Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra.