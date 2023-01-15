LG продала десятки тысяч дорогих телевизоров с заводским браком

Компания LG объявила об отзыве около 52 тыс. 86-дюймовых телевизоров из-за бракованной стойки, которая может привести к произвольному опрокидыванию устройства. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отзыву подверглись такие модели, как 86UQ8000AUB, 86UQ7070ZUD, 86UQ7590PUD и 86NANO75UQA. Серийные номера бракованных экземпляров начинаются с номеров 202RM, 203RM, 204RM, 205RM, 206RM, 207RM или 208RM. Найти серийный номер на своем устройстве можно на наклейке, расположенной на задней панели устройства, а также трижды нажав кнопку Mute на пульте. Каждая упомянутая модель стоит дороже $1 тыс.

Отмечается, что комплектные подставки не обеспечивают обозначенные модели достаточной устойчивостью. Данные телевизоры весят более 45 кг и при падении на человека могут нанести вред его здоровью. LG решила отозвать устройства после получения 22 сообщений о проблеме. В 12 случаях телевизоры все же упали, но никому не навредили.

По данным CNET, LG решила отозвать только те устройства, которые продавались и продаются в США, Канаде и Мексике.