Ученому в Саудовской Аравии грозит смертная казнь за использование Twitter и WhatsApp, пишет The Guardian.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно судебным документам, с которыми ознакомилась газета, известному профессору права в Саудовской Аравии грозит смертная казнь за наличие аккаунта в Twitter и использование WhatsApp для обмена новостями, которые считаются "враждебными" по отношению к королевству.

Как отмечает издание, арест 65-летнего Авада Аль-Карни в сентябре 2017 года стал началом подавления инакомыслия со стороны тогдашнего новоназначенного наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Прокуроры потребовали смертной казни по этому делу, но суд еще не вынес официального приговора.

Ранее двум подросткам в Иране грозит смертная казнь из-за участия в антиправительственных протестах.

Согласно информации портала, 17-летняя Согня Шарифи была задержана после участия в антиправительственных протестах в доме своей бабушки в ноябре. Ее обвинили в "ведении войны против Бога".