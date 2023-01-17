https://news.day.az/hitech/1528779.html «ВКонтакте» разрабатывает сервис для распознавания фейков
«ВКонтакте» разрабатывает сервис для распознавания фейков
Российская социальная сеть "ВКонтакте" начала разработку сервиса для распознавания фейков на фото и видео, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Пользователи смогут, по задумке разработчиков, самостоятельно проверять загруженные на платформу фотографии или ролики "на наличие манипуляций, связанных с лицом". Речь идет об изменениях в редакторах или замены одного человека на другого.
По заявлению компании, обновление ожидается в течение полугода.
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