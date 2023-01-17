«ВКонтакте» разрабатывает сервис для распознавания фейков

Российская социальная сеть "ВКонтакте" начала разработку сервиса для распознавания фейков на фото и видео, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пользователи смогут, по задумке разработчиков, самостоятельно проверять загруженные на платформу фотографии или ролики "на наличие манипуляций, связанных с лицом". Речь идет об изменениях в редакторах или замены одного человека на другого.

По заявлению компании, обновление ожидается в течение полугода.