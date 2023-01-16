В сети появились первые изображения смартфона iPhone 15

В китайских СМИ появились первые изображения предполагаемого смартфона iPhone 15. Об этом сообщает портал Sina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что изображения созданы на базе существующей информации о новом гаджете, полученной от источников в цепочке поставок. По слухам, вся новая линейка получит дисплей с овальным вырезом как у iPhone 14 Pro. Боковые грани базовой версии iPhone 15 снова будут выполнены из сплава алюминия, а на задней панели разместится уже знакомая многим двойная камера с размещением блоком по диагонали.

Частота обновления экрана составит 60 Гц, для Pro-версий - 120 Гц. Предполагается, что процессор A16 будет использоваться во всех смартфонах новой линейки.

Известно, что в скором времени начнется фаза тестового производства iPhone 15 - это означает, что Apple уже утвердила окончательный дизайн нового гаджета.