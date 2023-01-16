Apple признала проблему с «полосатыми» экранами iPhone 14 Pro

Компания Apple официально признала проблему возникновения желтых полос на экранах смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Владельцы флагманских моделей с установленной iOS 16.2 пожаловались на полосы, которые появляются на дисплее при включении и разблокировке смартфонов. Как пояснили в Apple, проблема носит не аппаратный, а программный характер, так что ремонтировать гаджеты не нужно.

"Apple в курсе проблемы и уже готовит обновление программного обеспечения, которое ее исправит", - говорится в официальном сообщении компании.

Пока неизвестно, идет ли речь о патче 16.3, либо Apple готовит более срочный промежуточный вариант 16.2.1. В любом случае, о сроках исправления ошибки не сообщается.