LG и Hanwha начнут совместное производство аккумуляторов в США

Южнокорейские производитель батарей LG Energy Solution и конгломерат Hanwha Group, специализирующийся на аэрокосмической и оборонной продукции, договорились о совместной разработке и производстве аккумуляторных батарей. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление компаний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно подписанному сторонами меморандуму о намерениях, компании создадут в США производство батарей для систем накопления и хранения энергии (ESS). Помимо этого, стороны также будут сотрудничать в области городской аэромобильности, в рамках которой будут совместно разрабатывать специальные аккумуляторы для летательных аппаратов.

По оценкам экспертов, сотрудничество позволит компаниям заметно расширить свое присутствие на рынке возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в США.

Системы накопления и хранения энергии - многокомпонентные устройства, запасающие и переносящие электроэнергию для обеспечения бесперебойного питания в случае критического падения или полного отсутствия напряжения в электросети. Эти системы важны для дальнейшего распространения использования ВИЭ, в частности ветряных и солнечных электростанций, где необходимо обеспечивать стабильное накопление и хранение энергии.