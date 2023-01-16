Sony объявила цены на PlayStation VR2 в Китае
Компания Sony объявила, что устройство виртуальной реальности PlayStation VR2, созданное специально для консоли PlayStation 5, выйдет во всем мире 22 февраля 2023 года. Как сообщает портал IT Home, стоимость комплекта, в который входят сам шлем, контроллер PlayStation VR2 Sense и стереогарнитура, в Китае составит 4499 юаней (около $660), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Также вместе со шлемом в магазинах появится подставка для зарядки контроллера PlayStation VR2 Sense. Ее предназначение в зарядке контроллера без подключения к консоли, что освобождает USB-порт. Стоимость устройства в Китае составит 359 юаней, или около $55.
Уже известна первая игра для PlayStation VR2 в Китае - это Ranch Planet. Известно, что ранее Sony назвала рекомендованную цену для PlayStation VR2 в США - она составила $550.
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