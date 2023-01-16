Обзор внешних точек доступа Huawei AirEngine 8760R-X1 и AirEngine 6760R-51

События последних двух лет, связанные с массовым переходом сотрудников на удалёнку, ускоряющимся внедрением IoT и AVL, коммерческим использованием алгоритмов анализа телеметрии средствами искусственного интеллекта для предотвращения возникновения аварийных ситуаций, показали что беспроводные сети Wi-Fi играют критическую роль не только в бизнес-процессах, но и в формировании цифрового интерьера городской среды. Сегодня уже не только коммерческие, но и государственные сети обмениваются большими объёмами данных - от датчиков на дорогах до информации о сотрудниках и посетителях, а так же мониторинга объектов общественного пользования.

И если в годы развития Wi-Fi 4 и 5 поколения, наружные беспроводные сети рассматривались, в основном, как средство обеспечения комфорта сотрудника или посетителя, то сегодня это уже обязательная часть инфраструктуры крупных коммерческих и государственных объектов, на которую приходится не только интернет-трафик пользователей, но и управляющие сети, многоадресное вещание на информационные панели, системы видеонаблюдения на таких подвижных объектах как лифты, обслуживающая техника и аттракционы. Всё это накладывает взаимоисключающие требования на беспроводную инфраструктуру: с одной стороны необходимо повысить пропускную способность и снизить задержки при подключении большого числа пользователей, а с другой стороны быстро и экономично покрывать объекты, на которых ранее беспроводные сети не разворачивались.

Компания Huawei имеет в своём модельном ряду полный спектр оборудования для реализации высокопроизводительного общедоступного Wi-Fi для мест с большой плотностью устройств и жёсткими условиями эксплуатации. Ранее мы рассматривали технологические особенности точек доступа AirEngine для установки внутри помещений (ссылка на статью), а сегодня перед нами топовые устройства для наружной инсталляции: модель AirEngine 8760R-X1 и AirEngine 6760R-51, имеющие расширенный температурный диапазон эксплуатации: от -40 до 65 градусов Цельсия, пылевлагозащитный корпус, соответствующий стандарту IP68 и тройную радиосвязь с селективным режимом работы дополнительного радиомодуля.

AirEngine 8760R-X1

В конструкции Huawei AirEngine 8760R-X1 реализована концепция трёх радиомодулей: одного для частотного диапазона 2.4 ГГц и двух для 5 ГГц. Режим работы дополнительного радиомодуля задаётся оператором в зависимости от условий среды и может выполнять роль сканера диапазона или приёмопередатчика для обслуживания клиентов. В зависимости от этого, доступны три режима работы устройства:

● 2.4 ГГц (8х8:8) + 5 ГГц (8х8:8) - режим повышенной дальности (до 1024 клиентов)

● 2.4 ГГц (4х4:4) + 5 ГГц (12х12:8) - обычный режим работы точки доступа (до 1024 клиентов)

● 2.4 ГГц (4x4) + 5 ГГц (4x4) + 5 ГГц (4x4) - режим для повышенного до 1152 количества клиентов.

На каждый радиомодуль можно назначать до 16 SSID, предоставляя различным сервисам индивидуальные сети с собственными параметрами безопасности.

Максимальная пропускная способность AirEngine 8760R-X1 составляет 10.75 Гбит/с "по воздуху", поэтому в конструкции предусмотрено подключение к распределительной сети по 10-гигабитному интерфейсу как через медный PoE++ интерфейс, так и через оптику, для чего на борту имеется SFP+ слот, что особенно актуально при установке устройства на больших открытых площадях, в парках или в исторических зданиях с длинными пролётами. Помимо этого, в интерфейсной группе реализован нисходящий канал 1GE PoE для подключения одного IoT устройства, которым может выступать камера видеонаблюдения.

Следует отметить, что модель AirEngine 8760R-X1 имеет очень большое энергопотребление: 21 Вт в режиме ожидания и до 53 Вт в пике (без учёта подключенного IoT устройства через Downstream-порт). Для питания по PoE на устройство подаётся напряжение 56 В в соответствии со стандартом 802.3bt (PoE++). Источником питания может служить коммутатор или PoE инжектор максимального, 8-го класса мощности, докупаемый к точке доступа. На фото ниже можно оценить его размеры по сравнению с PoE-инжектором для обычной потолочной точки доступа.