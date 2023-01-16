Турция предоставит Азербайджану 10 станций GPS

Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли побывал с визитом в Турции.

В рамках визита Г.Етирмишли провел ряд рабочих встреч в обсерватории Кандилли, Департаменте землетрясений Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) Министерства внутренних дел Турции, Региональном центре мониторинга землетрясений и цунами и Босфорском университете.

Как сообщили Day.Az в отделе информации центра, на проведенных встречах обсуждались такие вопросы, как расширение сотрудничества между двумя странами в области сейсмологии, установка сейсмической станции в Шуше при поддержке AFAD, совместное участие сейсмологов двух братских стран в международных мегапроектах, взаимный обмен данными сейсмических станций и т.д.

В ходе визита также обсуждался вопрос о предоставлении Турцией Азербайджану 10 станций GPS.