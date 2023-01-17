Apple анонсирует самые мощные ноутбуки

Компания Apple может представить новые ПК уже завтра. Ресурс 9to5mac говорит, что ранее узнал о готовящемся мероприятии для прессы, теперь же появились данные, что анонс может состояться уже сегодня, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В частности, об этом говорит известный инсайдер Джон Проссер, который в своё время точно назвал даты анонса и релиза Google Pixel 7, Pixel 7 Pro и часов Pixel Watch. Точнее, он намекнул на событие, написав, что завтра нужно следить за новостями от Apple.

Анонс новых Mac должен был состояться ещё в конце прошлого года, но этого не случилось. И это был первый раз за 22 года, когда Apple не анонсировала новые Mac в конце года.

Согласно всем данным, в ближайшее время (возможно, как раз завтра) стоит ожидать анонса новых MacBook Pro на основе новых SoC M2 Pro и M2 Max.