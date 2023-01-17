Стало известно, какие iPhone получат iOS 17

Смартфоны iPhone, вышедшие последние пять лет, получат возможность обновления до новой версии мобильной операционной системы iOS 17 от Apple. Об этом сообщает PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"iPhone обычно получают обновления программного обеспечения в течение пяти лет (за исключением iPhone 6S), поэтому мы ожидаем, что iOS 17 будет доступна для устройств с 2018 года выпуска", - отметили журналисты.

По их версии, iOS 17 будет доступна на моделях iPhone XS и новее. Таким образом в список вошли iPhone XS Maх, iPhone XR, все версии iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, в том числе Pro-линейки.

При этом смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X будут лишены перехода на iOS 17, так как вышли в 2017 году. В iPhone X впервые появилась система идентификации владельца по лицу под названием Face ID, а две версии iPhone 8 получили заднюю панель из стекла и новый процессор А11.

Журналисты PhoneArena ожидают, что общедоступная версия iOS 17 выйдет в середине сентября 2023 года, а бета-версии станут доступны для разработчиков уже летом.