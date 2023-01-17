На Android изменили будильник

Разработчики компании Google добавили в приложение "Часы" в мобильной ОС Android возможность записывать собственные звуки для будильника или таймера. Об этом сообщает портал XDA Developers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что владельцы гаджетов смогут записывать разные звуки с помощью встроенного микрофона прямо в приложении, чтобы в дальнейшем установить их как сигнал для будильника или таймера.

В пример авторы приводят мяуканье кошки или голос близкого человека. Нововведение станет доступно в обновлении "Часов" версии 7.3. В настоящее время функция доступна только в фирменных смартфонах Google Pixel.

Пользователи и ранее могли использовать собственные звуки для будильника, однако их необходимо было записывать отдельно от смартфона, а затем копировать файлы в память устройства.