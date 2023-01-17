Apple предрекли расплату за связи с Китаем

Американскую компанию Apple ждет расплата за финансовый успех из-за ставки на развитие всех производственных мощностей в Китае с целью максимизировать прибыль. Как пишет газета Financial Times, теперь корпорации из Купертино предстоит в срочном порядке диверсифицировать свои фабрики для минимизации ущерба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Глава Apple Тим Кук и его компания в настоящее время находятся под сильным давлением со стороны инвесторов и политиков в США, требующих "отделиться" от Китая и ускорить реализацию стратегии диверсификации", - говорится в статье FT.

В конце 2000-х годов Apple сумела опередить Nokia в производстве еще до того, как iPhone поступил в продажу, сделав существенную ставку на Китай и его производственный сектор, отметили журналисты.

"Apple начала наращивать поставку и производственную деятельность такой сложности, глубины и стоимости, что состояние компании стало столь привязанным к Китаю, что теперь эти узы не так-то просто раскрутить", - добавили авторы.

По мнению специалистов, в результате вся техническая компетенция, которой в настоящее время обладает Китай, - это не привлечение китайских технологических экспертов для улучшения Apple, а наоборот - их обучение благодаря компании из Купертино.