Разработан новый способ отвода молний с помощью лазера

Группа французских, швейцарских и немецких ученых из Женевского университета, Политехнической школы и других исследовательских центров разработала новый громоотвод с помощью лазера. Такая технология позволяет отражать молнии на десятки метров даже в плохую погоду. Выводы работы описываются в журнале Nature Photonics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Существующие громоотводы представляют собой высокие металлические сваи, которые ограничены по своему размеру. Например, десятиметровая конструкция сможет покрыть только область радиусом десять метров. Из-за этого существуют определенные сложности при защите объектов на большой территории, таких как аэропорт или АЭС.

Лазерный громоотвод создает каналы ионизированного воздуха и направляет молнию вдоль его луча. Кроме того, лазер способен расширяться вверх, что позволяет создать необходимую область покрытия.

В результате экспериментов был использован лазер с мощностью один киловатт и один джоуль на импульс, который длился пикосекунду. Его протестировали на вершине Санти, которая располагается на высоте 2502 метра. Устройство было предназначено для защиты 124-метровой телекоммуникационной вышки, которая регулярно страдает от попадания в нее молний. Лазер также был оснащен специальными датчиками и приборами для наблюдениями за молниями.

После годового анализа данных специалисты пришли к выводу, что разряд может следовать за лучом почти на 60 метров, прежде чем достичь башни, это означает, что лазер увеличил радиус защитной поверхности со 120 до 180 метров. Причем такой громоотвод способен работать даже в сложных погодных условиях, например, при тумане.