Инсайдер опубликовал первое фото с 200-Мп камеры в Samsung Galaxy S23 Ultra

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал первый снимок, сделанный 200-Мп камерой Galaxy S23 Ultra. Фото размещено в официальном Twitter-аккаунте блогера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как вы думаете, что это за фотография? Пятикратный зум? Десятикратный? Нет, это снимок на 200-Мп камеру HP2 [Samsung] Galaxy S23 Ultra, увеличенный в 12 раз! Опишите свои эмоции одним лишь словом", - говорится в публикации Ice Universe. На фото можно увидеть фрагмент красочной деревянной конструкции.

По словам инсайдера, фотографии, сделанные на новую камеру Samsung ISOCELL HP2, выглядят совершенно иначе, чем снимки, сделанные на HP1, HP3, HM1 или HM3. При этом резкость на них практически не увеличивается, поэтому фотографии выглядят естественно и без лишних следов обработки.

Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2023, на которой будут представлены новые флагманы компании, в том числе и Galaxy S23 Ultra, состоится 1 февраля.