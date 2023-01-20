В WhatsApp нашли долгожданную функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp работают над внедрением функции HD Photos, которая позволит пользователям отправлять фотографии без сжатия для уменьшения размера файла. О долгожданной возможности сообщает портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях о приложении, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"WhatsApp работает над тем, чтобы в будущем обновлении приложения появилась возможность отправлять фотографии в оригинальном качестве", - говорится в статье.

По данным специалистов, в мессенджере вскоре появится соответствующая иконка, с помощью нажатия на которую при отправке пользователи смогут выбирать качество изображения. При этом в настройках мессенджера уже сейчас присутствует опция, позволяющая посылать фотографии в высоком качестве, но с сжатием.

"В новой версии можно будет выбрать конфигурацию качества для фотографий, которые вы отправляете, между "автоматически", "наилучшее качество" и "сохранение данных". И опция "наилучшее" будет подразумевать оригинальное качество", - указали авторы WABetaInfo.

В настоящее время WhatsApp функция находится на стадии разработки и доступна лишь в бета-версии мессенджера на базе мобильной ОС Android.