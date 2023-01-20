WhatsApp выписали огромный штраф в Европе

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала корпорацию Meta на €5,5 млн за нарушение мессенджером WhatsApp правил конфиденциальности Евросоюза при обработке персональной информации пользователей. Об этом сообщает издание Associated Press News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Корпорация Марка Цукерберга подверглась штрафу из-за того, что WhatsApp "принуждал пользователей к передаче личных данных для обеспечения лучших услуг и безопасности". Отмечается, что приказ Комиссии мог бы быть издан и раньше, но страны ЕС не сразу пришли к единогласному решению о наказании Meta.

Кроме штрафа европейский регулятор обязал WhatsApp привести свои механизмы обработки пользовательских данных в соответствие с правилами конфиденциальности ЕС. На исполнение этого требования компании отвели шесть месяцев.

В WhatsApp заявили, что не согласны с решением Комиссии и намерены подать апелляцию.

"Мы твердо верим в то, что работа механизмов сервиса соответствует как техническим, так и юридическим требованиям [ЕС]", - цитирует AP News заявление WhatsApp.

Незадолго до обсуждаемого события ирландская Комиссия по защите данных за аналогичные нарушения на сумму €390 млн оштрафовала Facebook и Instagram.