Функция отправки сообщений самому себе появилась в популярном мессенджере

Мессенджер WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе. Как передает Day.Az, об этом пишет портал Verge.

Отмечается, что функция стала доступна на этой неделе. Пользователи смогут отправлять самим себе быстрые заметки, напоминания, ссылки, фотографии и просматривать эти сообщения на различных устройствах.

Такая опция уже была доступна на других платформах, в частности в Telegram, "ВКонтакте" и других социальных сетях.

Кроме того, в обновлении WhatsApp теперь есть возможность вести поиск в чате по дате.