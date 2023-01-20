Функция отправки сообщений самому себе появилась в популярном мессенджере
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Мессенджер WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе. Как передает Day.Az, об этом пишет портал Verge.

Отмечается, что функция стала доступна на этой неделе. Пользователи смогут отправлять самим себе быстрые заметки, напоминания, ссылки, фотографии и просматривать эти сообщения на различных устройствах.

Такая опция уже была доступна на других платформах, в частности в Telegram, "ВКонтакте" и других социальных сетях.

Кроме того, в обновлении WhatsApp теперь есть возможность вести поиск в чате по дате.