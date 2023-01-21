Флагман Xiaomi 13 почти готов к глобальному запуску

Представленные в конце 2022 года флагманские смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro прошли сертификацию за пределами Китая. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что глобальная версия Xiaomi 13 Pro была обнаружена в базе данных Бюро индийских стандартов (BIS)и в базе NBTC Таиланда, где также была замечена базовая модель серии. Xiaomi 13 и 13 Pro получили кодовые номера 2211133G и 2210132G соответственно. Буква G в данном случае обозначает, что устройства предусмотрены для глобального рынка.

Судя по тому, что Xiaomi запустила процесс сертификации, презентация флагманов за пределами Китая может состояться в ближайшие месяцы.

Ожидается, что глобальные версии Xiaomi 13 получат идентичные с китайскими моделями характеристики - новинки будут построены на базе флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 2 и предложат камеры, которые настраивались совместно с Leica.