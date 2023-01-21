https://news.day.az/hitech/1530526.html В Twitter появится более дорогая подписка
В Twitter появится более дорогая подписка
Новая подписка, избавляющая пользователей от рекламы, может появиться в социальной сети Twitter.
Как сообщил в субботу на своей странице в Twitter владелец соцсети Илон Маск, эта подписка будет дороже существующей в настоящее время, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Птица на свободе". Илон Маск возглавил Twitter спустя несколько месяцев разбирательств
"Будет более дорогая подписка, которая позволит убрать рекламу", - написал Маск.
Он отметил, что считает рекламу в Twitter слишком большой и частой.
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