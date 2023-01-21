В Twitter появится более дорогая подписка

Новая подписка, избавляющая пользователей от рекламы, может появиться в социальной сети Twitter.

Как сообщил в субботу на своей странице в Twitter владелец соцсети Илон Маск, эта подписка будет дороже существующей в настоящее время, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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"Будет более дорогая подписка, которая позволит убрать рекламу", - написал Маск.

Он отметил, что считает рекламу в Twitter слишком большой и частой.