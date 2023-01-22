Владельцы Pixel 7 пожаловались на частые баги и зависания в YouTube

Пользователи Google Pixel 7 столкнулись с багом, при котором смартфон блокируется или зависает во время просмотра видео на YouTube. Об этом сообщает портал 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что проблема возникает при попытке свернуть или закрыть приложение YouTube и YouTube TV во время просмотра видео в полноэкранном режиме. Согласно жалобам, Pixel 7 и 7 Pro в этот момент зависают, картинка становится статичной, а экран перестает реагировать на касания. При этом аудиодорожка продолжает воспроизводиться. Причем в некоторых случаях смартфоны перестают реагировать даже на кнопки регулировки громкости и блокировки.

По сообщениям пользователей, это не постоянный баг, и иногда приложение работает стабильно.

Google пока никак не прокомментировала ситуацию. Единственным решением проблемы на данный момент является принудительная перезагрузка устройства путем удержания кнопки включения.