Twitter продаст кофе-машину и офисное оборудование из-за финансовых проблем

Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, выставила на аукцион кофе-машину, неоновую вывеску с логотипом компании и офисное оборудование из-за сокращения доходов и приближающихся выплат по долгам. Об этом сообщил телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Покупатели могут ознакомиться со списком вещей на сайте аукциона Heritage Global Partners <...>, компания продает гриль, холодильники, офисное оборудование, включая телевизоры и столы", - говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал, подобное решение свидетельствует о стремлении владельца Twitter Илона Маска сократить расходы на фоне многочисленных финансовых трудностей, так как некоторые компании приостановили рекламные контракты с соцсетью. Газета The New York Times в конце декабря информировала, что Twitter прекратила платить за аренду всех офисных помещений.

Маск ранее сравнил компанию с терпящим крушение самолетом, "несущимся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью". При этом он отметил, что проводимая им политика по сокращению расходов компании позволит завершить 2023 год без убытков.

27 октября американский бизнесмен закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. Сразу после покупки он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.