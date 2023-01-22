Смартфоны iPhone перестали корректно работать

У владельцев смартфонов iPhone, установивших новую версию iOS 16, гаджеты все равно перестают корректно работать через четыре месяца после релиза обновления. Об этом сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что с тех пор, как Apple выпустила iOS 16 в сентябре 2022 года, пользователи iPhone продолжают жаловаться на различные ошибки.

Многочисленные сообщения публикуются в сообществе Reddit, посвященном "айфонам", а также в социальной сети Twitter и на других площадках.

Разработчики за четыре месяца выпустили несколько обновлений для мобильной ОС. Последняя версия, iOS 16.2, вышла 13 декабря 2022 года. Она доступна для установки не только владельцам новых iPhone 14, но и предыдущих моделей, вплоть до iPhone 8.

По словам пользователей, избежать некорректной работы смартфона все равно не получается. Приложения, в том числе "Камера", зависают или закрываются, на дисплее появляются сообщения об ошибках, отсутствует клавиатура, а гаджет демонстрирует низкий уровень производительности.