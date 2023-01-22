Инсайдер слил новые подробности о GTA 6

Видеоблогер, который выступает на YouTube под ником SanInPlay, раскрыл новые подробности о Grand Theft Auto 6. Об этом сообщает издание GGRecon. SanInPlay утверждает, что уже видел первый трейлер долгожданной видеоигры от студии Rockstar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам блогера, ролик посвящен главной героине истории - Люсии. Клип открывается со сцены, в которой Люсия тренируется, отбывая тюремное заключение. Также в трейлере появятся играющие на пляже собаки и перебегающая дорогу ящерица.

В GGRecon считают, что SanInPlay заслуживает доверия, поскольку раньше блогер уже делился информацией о GTA 6, которая после подтверждалась разработчиками. Например, SanInPlay первым сообщил, что главную героиню новой игры Rockstar зовут Люсия.

Когда именно состоится премьера трейлера, неизвестно. Однако, по данным портала Dexerto, это случится уже "очень скоро".

GTA 6 является новой игрой в серии, которая не обновлялась уже 10 лет. По слухам, сюжет проекта будет вращаться вокруг Люсии и ее приятеля, которые повторят историю печально известного дуэта преступников Бонни и Клайда.