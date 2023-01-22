Apple отложила анонс AR-гарнитуры на неопределенный срок

Apple решила отложить релиз AR-очков на неопределенный срок из-за технических сложностей, с которыми столкнулись инженеры компании при разработке аксессуара. Об этом сообщает инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально Apple хотела представить AR-гарнитуру вскоре после релиза шлема смешанной реальности (mixed reality, MR) в 2023 году. AR-устройство должно было стать легким аксессуаром для повсеместного использования. Теперь же, утверждает Гурман, приоритет проекта является настолько низким, что, возможно, в скором времени Apple вовсе от него откажется.

Меж тем Apple все еще намерена представить в 2023 году MR-устройство. Гурман утверждает, что новинка будет стоить около $3 тыс. MR-гарнитура получит процессор М2 и выделенный чип для обработки AR- и VR-контента.

В дальнейшем американский IT-гигант продолжит развивать направление смешанной реальности. По данным Гурмана, в 2024 или 2025 году Apple представит относительно недорогую версию MR-шлема за $1,5 тыс. Удешевление будет достигнуто за счет использования процессоров типа Bionic, которые применяются в iPhone.