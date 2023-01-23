Компьютер смог считывать речь из мозга парализованного человека с невероятной скоростью

Учёные из Стэнфорда установили новый рекорд работы речевого интерфейса мозг-компьютер (Brain-Computer Interface, BCI), достигнув очень высокого показателя декодирования речи, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Система, которая записывает пиковую активность от массивов внутрикортикальных микроэлектродов, позволила участнику исследования, который больше не может говорить внятно из-за бокового амиотрофического склероза, достичь использовать словарь из 50 слов при уровне ошибок в 9,1% и словарь из 125 000 слов, но уже при уровне ошибок в 23,8%. При этом рекорд заключается в том, что скорость декодирования речи достигает 62 слов в минуту, и это не просто быстро, а в 3,4 раза быстрее предыдущего рекорда для любого вида BCI. Для сравнения, средняя скорость естественного разговора составляет около 160 слов в минуту.

Учёные отмечают, что улучшенная языковая модель позволит снизить частоту ошибок до 17,4% при словаре в 125 000 слов, а некоторые методы могут позволить понизить показатель до 11,8%.

Стоит отметить, что опубликованная учёными статья сейчас является препринтом.