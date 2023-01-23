Картошка, сыр, кетчуп и детский крем вместо термопасты

То, что вместо термопасты при большом желании можно использовать зубную, это давно известно, хотя лучше этого не делать. Но энтузиасты из сообщества ComputerBase решили проверить, можно ли заменить термопасту более экзотическими веществами, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Для эксперимента была взята старая видеокарта Radeon R7 240 мощностью всего 30 Вт. А в качестве термоинтерфейса авторы решили попробовать кетчуп, крем для рук, упомянутую уже зубную пасту и даже сыр. То есть в данном случае речь о веществах, имеющих совершенно разный состав, плотность и текстуру.

Несложно предположить, что картошка и сыр будут очень плохими вариантами, и так оно и есть. За пять минут в Furmark графический процессор карты нагрелся до 105 градусов. Для сравнения, нормальная термопаста позволяет поддерживать температуру около 50-60 градусов. Тут нужно отметить, что карта охлаждалась родной пассивной СО, на которую был прикреплён небольшой вентилятор.

Зубная паста работает лучше, но нагрев всё равно достигает 90 градусов, что назвать хорошим результатом не выйдет. А вот кетчуп удивил, демонстрируя показатели на уровне термопрокладок: GPU нагрелся до 71 градуса.

Само собой, это всё не значит, что тот же кетчуп или зубную пасту можно использовать вместо термопасты долго, но с точки зрения эксперимента результаты интересные.