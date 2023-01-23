Spotify планирует массовые сокращения

Компания Spotify планирует сократить часть сотрудников уже на текущей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az.

Сколько именно работников попадут под увольнение, не раскрывается. Если верить отчету компании от третьего квартала минувшего года, то в Spotify работают около 9,8 тыс. человек. Представители Spotify отказались комментировать грядущие сокращения.

Крупнейшие технологические компании мира вынуждены прибегать к массовым увольнениям ввиду падения доходов от рекламы, а также нестабильной экономической ситуации в мире. О сокращениях ранее уже объявляли такие IT-гиганты, как Amazon, Microsoft и Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Глава американской корпорации Google Сундар Пичаи заявил, что вынужден одномоментно уволить около 12 тыс. сотрудников, что составляет около 6% от общего количества работников компании.